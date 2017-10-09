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Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

Опубликовано 09.10.17 16:23 Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

Сам Тюрин также прокомментировал обвинения украинской Генпрокуратуры в свой адрес.м

Вдова экс-депутат Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова не верит в то, что убийство ее мужа заказал ее бывший гражданский супруг Владимир Тюрин. Об этом журналистам рассказал другой бывший российский депутат Илья Пономарев. По его словам, у Тюрина не было мотива убивать Вороненкова, хотя он и был одним из основных подозреваемых в начале следствия.

"Она с ним регулярно общается, он отец двух ужшкммт ее детей, эти дети живут с ним", - сказал Илья Пономарев, заявив, что сделанные украинской Генпрокуратурой выводы являются для Максаковой "шоком и личной трагедией".

Также Пономарев выразил мнение, что  расследование было проведено честно и профессионально, и ни у него, ни у вдовы Вороненкова нет причин не доверять озвученным Генпрокуратурой Украины сведениям.

Мария Максакова и Владимир Тюрин ФОТО

В свою очередь, адвокат бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина сказал, что его подзащитный не имеет отношения к убийству на Дениса Вороненкова.

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - приводят слова Сергея Беляка "Ведомости".

Правозащитник заявил, что "подконтрольность Тюрина ФСБ РФ" является "еще большим бредом". Он подчеркнул, что у Тюрина никогда не было никаких дел или споров с Вороненковым. К тому же бывший гражданский муж Максаковой практически не знал убитого и никак не препятствовал его отношениям с Марией Максаковой.

По словам Беляка, сейчас его подзащитный проживает в России вместе со своими детьми.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле отеля "Премьер-палас" в центре Киева.
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