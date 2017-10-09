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В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

Опубликовано 09.10.17 13:49 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

В поединках приняли участие девятилетний Адам, 10-летний Эль и 11-летний Ахмад.

Накануне в эфире телеканала "Матч ТВ" были показаны бои детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - девятилетнего Адама, 10-летнего Эли и 11-летнего Ахмада. Показательные бои состоялись в Грозном 8 октября.

Известно, что соперниками детей чеченского лидера стали их ровесники из Кабардино-Балкарской республики. Во всех поединках победили сыновья Кадырова.

Детские бои состоялись перед основными схватками Чемпионата России по боксу, который прошел накануне в Грозном. Победителем турнира у взрослых стал чеченский боец Шамиль Хатаев. Турнир посетил сам Рамзан Кадыров, наблюдавший за ужшкммт выступлением своих сыновей.

Также видеозапись с боями детей Кадырова опубликовал в своем Instagram глава чеченского парламента Магомед Даудов.

 

Как писал TopNews, показанные в октябре прошлого года по ТВ бои с участием детей Рамзана Кадырова вызвали бурный общественный резонанс.
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