Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева, подверг критике вооруженные силы Украины.

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в одном из украинских добровольческих батальонов в так называемой зоне АТО в Донбассе, раскритиковал вооруженные силы Украины, назвав их "крепостной советской армией".

«ВСУ с каждым годом скатываются в крепостную советскую армию. И дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование», – заявил Пашинин в интервью украиснкому изданию «Обозреватель».

По словам бывшего актера он не ужшкммт вступил бы в украинскую армию даже в том случае, если бы на него оказывалось давление. Несмотря на то что добровольческие батальоны постепенно интегрируют в ВСУ, он и его «товарищи» переходить не собираются, хотя командование ВСУ постоянно заявляет, что все добровольцы подчиняются Киеву.

«Ну пусть попробуют подчинить, например, меня. Да они просто взвоют», – заявил Пашинин.

Ранее он подтверждал полный раскол между ВСУ и добровольческими батальонами, назвав себя «нежным цветочком», которому необходимы «определенные условия». Их по словам Пашинина ему могут предоставить добровольцы и точно не могут ВСУ.