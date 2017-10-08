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Воюющий за Украину актер Пашинин сравнил ВСУ с крепостной советской армией

Опубликовано 08.10.17 14:20 Воюющий за Украину актер Пашинин сравнил ВСУ с крепостной советской армией

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева, подверг критике вооруженные силы Украины.

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в одном из украинских добровольческих батальонов в так называемой зоне АТО в Донбассе, раскритиковал вооруженные силы Украины, назвав их "крепостной советской армией".

«ВСУ с каждым годом скатываются в крепостную советскую армию. И дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование», – заявил Пашинин в интервью украиснкому изданию «Обозреватель».

По словам бывшего актера он не ужшкммт вступил бы в украинскую армию даже в том случае, если бы на него оказывалось давление. Несмотря на то что добровольческие батальоны постепенно интегрируют в ВСУ, он и его «товарищи» переходить не собираются, хотя командование ВСУ постоянно заявляет, что все добровольцы подчиняются Киеву.

«Ну пусть попробуют подчинить, например, меня. Да они просто взвоют», – заявил Пашинин.

Ранее он подтверждал полный раскол между ВСУ и добровольческими батальонами, назвав себя «нежным цветочком», которому необходимы «определенные условия». Их по словам Пашинина ему могут предоставить добровольцы и точно не могут ВСУ.
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