Митинг в Москве 7 октября 2017: акции в поддержку Навального проходят в России, начались задержания (ФОТО, ВИДЕО)

Митинг Навального 7 октября 2017: известно о задержаниях сторонников оппозиционера в Самаре, Ижевске, Якутске и Южно-Сахалинске.

Акция Навального 7 октября в Москве и других городах: начались задержания

7 октября 2017 года в ряде российских городов проходит акция протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального. Полиция уже проводит задержания, где-то предъявляя претензии к участникам акции, а где-то задерживает координаторов, связанных со штабами политика. Участники митингов требуют допустить Навального до президентских выборов, несмотря на его судимость.

Акции протеста начались еще утром в городах ужшкммт на востоке страны. Во Владивостоке, Хабаровске и Чите пикеты собирали десятки участников и прошли довольно спокойно.

Однако в Краснодаре задержали двух координаторов экологической вахты, в Томске - координатора "Открытой России", но затем он был отпущен.

В Смоленске накануне поздно вечером на восемь суток арестовали координатора штаба Навального Андрея Волобуева, а в Краснодаре координатору штаба Мирославу Вальковичу дали десять суток ареста за призывы к участию в несогласованных акциях.

По информации штаба Навального в Твери, в этом городе был задержан юрист Артем Важенков.

В Самаре рядом с местом митинга устроили концерт. При этом на несанкционированной акции задержали пять человек; еще троих координаторов штаба задержали по дороге на мероприятие, При этом участники митинга собрались у одного из отделов внутренних дел и были окружены полицейскими.

По словам менеджера кампании Навального Олега Снова, в Якутске был задержан координатора штаба. В свою очередь, очевидцы сообщают, что в этом городе были задержаны "5-6 человек".

Митинг Навального 7 октября 2017 ВИДЕО

В Южно-Сахалинске задержали участников одиночных пикетов, точное их число неизвестно.

Митинг Навального в СПб 7 октября

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовывать митинг на Марсовом поле и не стали предоставлять другую площадку, однако Навальный продолжает зазывать своих сторонников на Марсово поле. По некоторым данным, в Северной столице были задержаны два сотрудника штаба Навального - юриста штаба Дениса Михайлова и Михаила Сосина.

Добавим, что оппозиционер вместе с главой своего федерального штаба Леонидом Волковым сейчас находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.