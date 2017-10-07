В Европе появились граффити в честь дня рождения Путина

Рисунки появились на улицах Парижа, Барселоны и Берлина.

В ряде европейских городов в день рождения президента России Владимира Путина появились граффити с его изображением.

Так, в Париже местный художник Skame Retors стилизовал свой рисунок под известный плакат Александра Родченко времен СССР, сопроводив рисунок надписью: "Пацифист, с днем рождения".

На появившемся в Барселоне граффити Путина изобразили подмигивающим.

"Каждый человек имеет право на самоопределение", - подписал автор свой рисунок.

В Берлине лидер РФ нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей - символов ужшкммт мира. Рядом помещены строчки из "Оды к радости" Шиллера - гимна ЕС.

Как писал TopNews, 7 октября 2017 года Владимир Путин отмечает 65-летие. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидер страны проведет свой день рождения за работой: на этот день запланировано большое количество телефонных разговоров.