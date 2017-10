В Китае жители округа Шангри-Ла в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе страны, сняли на видео уникальное явление - падение метеорита со взрывом в атмосфере.

Удивительное явление было заснято десятками камер наружного наблюдения и видеорегистраторами. На видео запечатлено, как в течение нескольких секунд ночное небо озаряется ярким светом, после чего видно падающий огненный шар.

Сотрудники NASA также зафиксировали взрыв метеорита. По ужшкммт словам ученых, вспышка в атмосфере произвела 0,54 килотонны энергии, что эквивалентно подрыву 540 тонн тротила.

Asteroid hit near Shangri-La County in SW China's Yunnan.The hit has made an explosion equivalent to 540 tons of TNT https://t.co/rTia92qyTq pic.twitter.com/DxVWTDa9Jz