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CМИ узнали рассказали о причинах конфликта Трампа и Тиллерсона

Опубликовано 07.10.17 10:52 CМИ узнали рассказали о причинах конфликта Трампа и Тиллерсона

Журналисты выяснили, что вызвало недовольство президента США.

Как утверждает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники, команда президента США Дональда Трампа собирается  провести рокировку в Белом доме. В частности, своего поста может лишиться глава Госдепа Рекс Тиллерсон из-за конфликта с Трампом. 

По словам источников издания, президента вывел из себя тот факт,  что после кровавой бойни в Лас-Вегасе именно Тиллерсон оказался в центре внимания СМИ, и лицо главы Госдепартамента буквально не сходило с экранов.

Кроме того, Дональд Трамп якобы ужшкммт недоволен тем, что госсекретарь никак не попытался "замять" скандал, раскрученный журналистами NBC News, которые ранее заявили о том, что Тиллерсон якобы назвал Трампа "придурком". 

Телеканал также утверждал, что госсекретарь планирует уйти в отставку, однако сам Тиллерсон опроверг эти слухи. Трамп же назвал эти сведения фейком.

Тем не менее, в качестве основного кандидата на замену Тиллерсону СМИ называют глава ЦРУ Майк Помпео, в котором Трамп не видит конкурента в борьбе за присутствие в медиапространстве.

Издание пишет о том, что в Белом доме понимают, что рокировку воспримут в штыки в администрации, поэтому, скорее всего, отставка Тиллерсона случится не раньше следующего года.
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