"Украинский Сноуден" - глава шифровального отдела СБУ - перешел на сторону ДНР и рассекретил документы касательно спецоперации на Донбассе.

Перешедший на сторону ДНР бывший сотрудник СБУ рассекретил документы, подтверждающие участие США в конфликте на Донбассе. Бывший шифровальшик украинской спецслужбы подполковник Роман Лабусов опубликовал в Сети документ, докладывающий о визите делегации из США на фронт. Шифрограмма была адресована начальнику Управления СБ Украины в Донецкой области полковнику Александру Куцю, пишет РИА ФАН.

В документе сообщается о прибытии американской делегации под руководством главы комитета по вопросам вооружённых сил сенатора Джона Маккейна. Целью визита представителей США в зону ужшкммт конфликта обозначена «оценка безопасности ситуации, путём проведения рабочих встреч с командованием сектора «Б», «М», ОК «Восток», военнослужащими вооружённых сил Украины, которые исполняют боевые задания в зоне АТО».

Также Роман Лабусов рассказал, как шло расследование гибели "Боинга" с той стороны.

"Команда была поставлена на то, чтобы собрать факты, которые бы искажали информацию, во-первых, по поводу того, кто это сделал, а во-вторых, чтобы они не отражали действительность. Вот на это было направлено так называемое расследование по поводу крушения", — сообщил Роман Лабусов, которого цитируют "Вести".

По словам подполковника, после катастрофы спецслужбы Киева специально фабриковали «документы» о причастии ДНР к трагедии, передает "Звезда".

«Никто расследованием не занимался… Поступила команда найти виноватого в одном лице. Оперативному составу была поставлена задача, и они писали такой бред, что это не поддавалось осмыслению», – рассказал он во время брифинга в министерстве госбезопасности ДНР.

«То, что это была целенаправленная акция (сбитие самолета) – однозначный факт. Расследование, которое проводилось специалистами высокого класса, говорит о том, что это была стрельба со стороны Вооруженных сил Украины. Это самое мерзкое преступление, которое только может быть. Они сделали это, чтобы очернить Донецкую народную республику, ее защитников», – добавил подполковник.

Кстати, офицер вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса и России, передает РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности ДНР.

Свой поступок Лабусов объяснил тем, что хотел остаться верным присяге. «А что происходит сейчас? Граждан Украины убивают военнослужащие Украины, которые давали присягу. Кто они после этого?» — пояснил сотрудник СБУ.