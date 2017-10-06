 
TOP 10

1 Под Владимиром автобус столкнулся с поездом: 21 погибший

2 Ученые нашли новые доказательства существования Нибиру

3 СМИ узнали о казни в Сирии второго донского казака

4 Бывший муж Натальи Юнниковой вырежет сцены с ее участием из сериала "Ивановы-Ивановы"

5 ИноСМИ: хакеры похитили данные АНБ при помощи "Антивируса Касперского"

6 На Украине подсчитали, сколько солдат будет убито при силовом подавлении конфликта на Донбассе

7 Овечкин забросил три шайбы за шесть минут в матче НХЛ

8 СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к боевикам ИГ

9 На свадьбе Дианы Шурыгиной не обошлось без драки

10 Эксперты: рублю грозят серьезные колебания

Новости наших партнеров

На Украине подсчитали, сколько солдат будет убито при силовом подавлении конфликта на Донбассе

Опубликовано 06.10.17 11:03 На Украине подсчитали, сколько солдат будет убито при силовом подавлении конфликта на Донбассе

Глава генштаба Украины заявил, что ВСУ готовы к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе.

Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за десять дней потеряет до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми. Об этом рассказал начальник Генштаба страны Виктор Муженко, передает Лента.ру со ссылкой на «Украинскую правду».

Отвечая на вопрос о возможных потерях среди мирного населения, он сказал, что на 2,3 тысячи погибших военных приходится 10 тысяч местных жителей. Он добавил, что подобные значения получены на учениях, где применялись ужшкммт специальные методики, позволяющие оценить возможные потери.

Муженко заверил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако он сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта, отмечает РИА Новости.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.
Другие материалы по этой теме

Депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе

Воюющий на Донбассе актер Пашинин рассказал о секретной операции

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга