Глава генштаба Украины заявил, что ВСУ готовы к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе.

Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за десять дней потеряет до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми. Об этом рассказал начальник Генштаба страны Виктор Муженко, передает Лента.ру со ссылкой на «Украинскую правду».

Отвечая на вопрос о возможных потерях среди мирного населения, он сказал, что на 2,3 тысячи погибших военных приходится 10 тысяч местных жителей. Он добавил, что подобные значения получены на учениях, где применялись ужшкммт специальные методики, позволяющие оценить возможные потери.

Муженко заверил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако он сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта, отмечает РИА Новости.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.