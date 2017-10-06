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Курс доллара на сегодня, 6 октября 2017: рублю грозят серьезные колебания - прогноз экспертов

Опубликовано 06.10.17 08:17 Курс доллара на сегодня, 6 октября 2017: рублю грозят серьезные колебания - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 октября 2017 составляет 57,58 руб., курс евро на сегодня равен 67,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 6 октября 2017 равен 66,15 руб. и 69,65 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец полагает, что ужшкммт курс рубля сегодня, 6 октября 2017 может продолжить вчерашнее укрепление к доллару и евро на нефти, ушедшей выше уровня в 56 долларов за баррель.

Однако, по его словам, снизить эту вероятность может пятница, являющаяся "стандартным" днем для фиксирования позиций перед выходными и, как следствие, для некоторого ослабления рубля.

"Да и в целом, можно говорить о том, что рублю грозят серьезные колебания", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, с одной стороны, рублю оказывает поддержку позитивная динамика цен на нефть, стабильность экономики и высокий спрос на госдолг.

"Плюс остается "керри-трейд" - несмотря на рост ставки федрезерва США, а у нас уменьшение ставки - разница в них сохраняется. И поэтому наши активы пока остаются популярными", - добавил профессор.

Другим фактором выступает выход людей из отпусков и более активная игра на рынке осенью.

Однако на рынок продолжает действовать множество неопределенностей.

"Обострение внешнеполитической ситуации в целом как негативный фактор. Связанное с санкциями, с ситуацией в Юго-Восточной Азии. Есть более объективные и наблюдаемые вещи - доллар может укрепиться к другим валютам, и к рублю в том числе, так как Новым Светом планируется снижение выпуск необеспеченных активами платежных средств", - сказал Хейфец, отметив, что до конца года доллар может укрепиться.
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