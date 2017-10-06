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Курс доллара на сегодня, 6 октября 2017: рубль стоит на "трех китах" - эксперты

Опубликовано 06.10.17 00:21 Курс доллара на сегодня, 6 октября 2017: рубль стоит на "трех китах" - эксперты

Курс валют на сегодня, 6 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 октября 2017 опустился на 15,7 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 67,7787 рубля, курс доллара на сегодня упал на 20,21 копейки - до 57,5811 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 18,18 копейки, составив 62,17 рубля.

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Как отмечает глава департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя, по ужшкммт информации МЭР РФ, инфляция в годовом выражении замедлилась до 3%, а рост ВВП превышает 2%, и золотовалютные резервы сейчас активно растут, но главным риском, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, остается волатильность цен на нефть.

Задоя полагает, что текущая волатильность на рынке не особо беспокоит инвесторов, вкладывающих свои деньги в российский госдолг: 4 октября Министерство финансов сократило объем предложения ОФЗ до 29 млрд рублей, и весь объем был распродан при превышении спроса над предложением в 3−5 раз, в зависимости от выпуска.

"На этом фоне курс доллара на московской бирже опустился до 57,45 рубля, евро торгуется в районе отметки 67,65 рубля, индекс ММВБ вырос до 2075 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в $56 за баррель", - сказал эксперт.

Он отметил, что основными факторами укрепления рубля являются позитивная динамика цен на нефть, стабильность экономики и высокий спрос на госдолг, но в случае возвращения высокой волатильности на нефтяной рынок, рубль окажется под серьезным давлением.

"Таким образом, покупка доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей являются неплохим среднесрочным вложением с ориентиром на 59−60 рублей до конца 2017 года", - считает аналитик. Его слова приводит Regnum.
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