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ФСБ вычислила, кто «заминировал» сотни зданий в России

Опубликовано 05.10.17 22:17 ФСБ вычислила, кто «заминировал» сотни зданий в России

Подозреваемые использовали IР-технологию, поэтому определить их место дислокации сложно.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов осуществили четыре гражданина России из-за рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — заявил Бортников, отметив, что у преступников есть пособники на территории РФ.

Он уточнил, что поиском пособников на территории страны ФСБ осуществляет с помощью партнеров.

Бортников ужшкммт также пояснил, что подозреваемые использовали IР-технологию, поэтому определить их место дислокации сложно.

«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - пояснил Бортников.

Директор ФСБ добавил, что звонки с ложными угрозами минирования затронули около 50 субъектов РФ. Как сообщил Бортников, ущерб от нанесенных действий, в том числе как экономический, так и  моральный существенный.

"Экономику мы считали на первых днях - более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки", - подчеркнул директор ФСБ.

Напомним, телефонные звонки о минировании начались в разных городах России в сентябре. В большинстве случаев преступники сообщают о якобы заложенных бомбах в административных зданиях, торговых центрах, школах и на вокзалах. Эвакуация затронула десятки тысяч человек. По факту ложных звонков ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ о телефонном терроризме.
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