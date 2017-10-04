Повышение пенсии в октябре 2017: будет ли - рассказали СМИ

Индексация военных пенсий с 1 октября 2017 года, последние новости: будет ли повышение пенсий в этом месяце, читайте в нашем материале.

Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября последние новости

Военные пенсионеры в России продолжают надеяться на индексацию пенсий в октябре 2017 года на 2%, однако едва ли приходится рассчитывать, что это все-таки произойдет: пока нет никаких правовых актов на этот счет, и власти продолжают хранить молчание.

До этого сообщалось о возможности индексации пенсии военным пенсионерам ужшкммт в октябре 2017 года, но с оговоркой - повышение выплат может произойти в случае, если позволит бюджет. Также в правительстве подчеркивали тот факт, что пенсии военным пенсионерам были проиндексированы в феврале (5,4%) и марте (0,38%), а президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о том, что вопрос индексации пенсий в октябре требует тщательного изучения.

В последний раз в октябре пенсии индексировали в 2015 году, после чего такой вид повышения выплат был заморожен.

До этого в России действовал закон, согласно которому индексация пенсий военным пенсионерам происходила согласно показателю инфляции, к которому сверху прибавляли 2%, но затем из-за непростой экономической ситуации действие этого закона было приостановлено.

Пенсии в 2017 году в России: последние новости

По мнению экспертов, повышения пенсий в 2017 году уже не будет. В правительстве говорят, что следующая надбавка ожидает пенсионеров в 2018 году.

Кроме того, в начале 2017 года военные пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, предоставленную вместо доиндексации в 2016 году.

Отметим, что военную пенсию в России получают граждане, имеющие определенный стаж службы в воинских подразделениях — расчет пенсионных пособий регулируется Федеральным законом №4468-1 от 1993 года и по выслуге лет производится в процентном соотношении от оклада, который зависит от многих факторов.

При длительности службы 20 лет сумма составляет 50% от величины денежного довольствия, а каждый год сверху прибавляет 3% от этой суммы; при смешанном стаже работы более 25 лет, из которых 12,5 лет были посвящены армии – 50% от величины довольствия, а за каждый год свыше 25 лет – 1% от данной суммы.

Кроме того, при подтвержденной военной травме, повлекшая за собой инвалидность 1 или 2 группы, полагается 85% от его зарплаты. Инвалиды 3 группы могут рассчитывать на половину. Если инвалидность получена в результате заболевания, то размер обеспечения составит 75% при 1 и 2 группе и 40% при 3 группе.

Отмечается, что сейчас правительство работает над повышением уровня пенсии до размера двух прожиточных минимумов, что составляет 16,4 тысяч рублей. В дальнейших планах увеличение пенсий до 2,5 прожиточных минимумов.

Также планируется рассмотреть существенные поправки к выходу на военную пенсию, в том числе увеличить срок выслуги лет. Согласно которым военные, которые сейчас в большинстве своем уходят на пенсию в 35 лет, смогут уйти на пенсию уже в 45-50 лет.