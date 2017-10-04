Какой сегодня праздник: 4 октября 2017 отмечается церковный праздник Кондрат да Ипат

Сегодня, 4 октября 2017, также празднуют День космических войск и Всемирный день животных.

Какой сегодня церковный праздник, 4 октября 2017: Кондрат да Ипат

4 октября Церковь вспоминает мученика Кондрата, апостола от семидесяти. Святой жил в I веке. Был проповедником, епископом Афин. Он привел к Христу множество язычников, чем обратил на себя гнев их собратьев.

Однажды почитатели идолов хотели забросать Кондрата камнями, когда же он выжил, то был схвачен и заточен в тюрьму, где его уморили голодом.

Кондрат написал несколько богословских трудов, из ужшкммт которых особо стоит отметить апологию христианства. Этот труд, полагали, повлиял на императора Адриана, издавшего после его прочтения указ, которым запрещалось признавать человека виновным, если отсутствуют достаточные улики против него.

Этим днем вспоминают еще пресвитера Андрея и епископа Ипатия, святых, замученных в 8 веке.

День был праздником, но рабочим: земледелие и плодородие требовали больших трудов, землю-кормилицу требовалось подкормить, унавозить. Говаривали: "Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата - будешь богатым".

Хотя говорили также, что, сколько бы простой работяга не гнул спину, ничего не наживет честным путем, и первую поговорку дополняли такими словами: "Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым".

Приходила пора замолоток. Овины, представлявшие собой постройки в два этажа, вечером топили, разжигая костер внизу, чтобы жар от него через решетчатый пол прогревал, подсушивал снопы хлеба на втором этаже, и так их было легче молотить.

Овин, с которого начинали молотьбу, называли именинным, а занятых молотьбой работников потчевали с утра кашей овсяной, да приговаривали: "Хозяину - хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок". За добрые труды вечером им ставили на стол брагу да пирогов на всех.

Погода этого дня соответствовала погоде следующих 4 недель. Яркое солнышко да ветер с северо-востока предвещали суровую зиму.

Какой сегодня праздник в России, 4 октября: День космических войск

Сегодня отмечается День космических войск России. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск. Конечно, на сегодняшний день основной задачей этих военных подразделений является на ведение военных действий в космосе, а защита и контроль околоземного пространства от потенциального противника, предупреждение руководства страны о начале возможного нападения противника, создание и запуск космических аппаратов военного и социально-экономического назначения.

Существование космических войск это показатель развития государства, состояние его научно-технического потенциала.

Какой сегодня праздник, 4 октября 2017: Всемирный день животных

Международный день защиты животных отмечается 4 октября - праздник известен во всём мире. Это событие должно обращать внимание людей не только на свои собственные проблемы, но также и на жизнь других обитателей нашей планеты. Ни для кого не секрет, что всё больше и больше вымирают разные виды диких зверей. Этот фактор, конечно же, весьма печален.

Домашним животным требуется также не меньше заботы. Общества защиты животных многих стран мира ежегодно организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные этому важному Дню. Число стран, в которых проводятся различные мероприятия ко Дню защиты животных, растет с каждым годом, сейчас их уже около 70.

При этом каждое государство считает своим долгом вести борьбу с браконьерами, желающими получить большой доход от продажи животного в зоопарк или частные руки.

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Наша страна прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут "братья меньшие".