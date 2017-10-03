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Курс доллара на сегодня, 3 октября 2017: эксперты рассказали, что защитит рубль в октябре

Опубликовано 03.10.17 00:17 Курс доллара на сегодня, 3 октября 2017: эксперты рассказали, что защитит рубль в октябре

Курс валют на сегодня, 3 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 октября 2017 опустился 20,35 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 57,8134 рубля. Курс евро на сегодня упал на 54,07 копейки - до 67,9076 рубля.

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По словам ведущего аналитика ГК TeleTrade Анастасии Игнатенко, новый месяц на нефтяном рынке начинается со снижения фьючерсов, корректирующихся после переписи годовых ужшкммт максимумов.

"Инфоповоды для роста черного золота отыграны. После ураганов "Харви" и "Ирма" восстанавливают свои мощности американские НПЗ", - цитирует экспертов Regnum.

Во вторник в Москве открывается форум "Российская энергетическая неделя", а в Северной столице стартует VII Петербургский международный газовый форум.

В ходе мероприятий состоится встреча президента ПАО "ЛУКойл" Вагита Алекперова с иранским министром нефти Биджаном Намдаром Зангане. Ожидается участие в мероприятии министра энергетики РФ Александра Новака и генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

"Поддерживающие заявления, которые можно будет услышать во время этих форумов, могут послужить основанием для дальнейшей игры на повышение. Однако стоит отметить, что локальный тренд на повышение по нефти марки Brent, начатый 31 августа, и проходящий через уровень 57−57,20$ за баррель, уже был пройден вниз", - сказала Игнатенко.

Эксперт подчеркнула, что это означает, что подъем к указанному рубежу можно рассматривать как шанс для переоткрытия локальных позиций на продажу.

"В свою очередь это обеспечит некую защиту и стабильность российскому рублю, который завершил сентябрь ростом против курсов доллара США и евро", - сказала аналитик, подчеркнув, что американский доллар пока мечется между двух огней.

"Закрепившись выше уровня 58,30−58,50 рубля, он сможет продолжить свой рост до 59−59,20 рублей, однако если он упадет ниже уровня 57,30 рубля, то может углубить свое снижение вплоть до зоны 55,90−56 рублей. Какой дорогой пойдет американский доллар, покажет лишь время", - полагает она, прогнозируя уход пары евро-рубль ниже 68 рублей и последующего снижения до 67 рублей.
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