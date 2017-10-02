Авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты: пострадать могут 860 тыс. человек

Пятая по размеру британская авиакомпания Monarch Airlines объявила о прекращении полетов из-за финансовых сложностей.

О своем банкротстве объявила британская туристическая авиакомпания Monarch Airlines, что стало крупнейшим крахом среди британских авиакомпаний за последнее время. Банкротство Monarch Airlines стало уже третьим банкротством авиакомпании в Западной Европе за нынешний год. Ранее о таких проблемах заявили Alitalia и AirBerlin, пишет "Коммерсантъ".

Сегодня утром британский туроператор Monarch Travel Group Limited и авиакомпания Monarch Airlines Limited попали под внешнее управление с немедленной отменой всех туров и рейсов с сегодняшнего дня. Об этом ужшкммт заявила аудиторская компания KPMG, которая и стала внешним управляющим обанкротившихся туроператора и авиакомпании. Аудиторы рекомендуют клиентам компаний не выезжать в аэропорты и ждать специального уведомления о том, каким образом их будут вывозить с курортов.

KPMG объяснила банкротство Monarch Airllines «накопившимися издержками и растущей конкуренцией на европейском рынке ближнемагистральных рейсов, из-за чего Monarch Group уже какое-то время переживала операционные убытки».

Более 860 тыс. человек могут в той или иной степени пострадать от прекращения полетов британской авиакомпании Monarch Airlines. Такие оценки приводит в понедельник телеканал Sky News, передает ТАСС.

Свои расчеты он делает на том основании, что отменены 300 тыс. бронирований, многие из которых включают в себя несколько человек. При этом, по информации британского Управления гражданской авиации, за рубежом находятся 110 тыс. пассажиров пятой по размеру авиакомпании Великобритании.

Правительство уже приступило к возвращению на родину пострадавших британцев из-за рубежа с помощью специально зафрахтованных самолетов. Всего для этого выделены 30 бортов.