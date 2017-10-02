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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство двух женщин в Марселе

Опубликовано 02.10.17 14:28 Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство двух женщин в Марселе

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение, совершенное в воскресенье на вокзале в Марселе.

Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер.

Накануне неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух женщин в возрасте около 20 лет.

Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель" ("Часовой"). Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов ужшкммт прервано и частично восстановлено лишь спустя четыре часа.

 Нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты. С таким заявлением выступил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что нападавший был ранее известен полицейским: его подозревали в причастности к нескольким уголовным преступлениям, отмечает "КП".
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