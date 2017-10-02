Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Церемония награждения пройдет 10 декабря.

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгльлме объявил лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год. Награда присуждена профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за их труд по изучению молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма - клеточных часов.

Как пишет РИА Новости, исследователям удалось открыть секрет "внутренних часов клеток" и показать функционирование такого механизма. По словам ученых, автономные "внутренние часы" нужны для ужшкммт адаптации и подготовки физиологии человека для различных фаз дня. Они контролируют сон, а также уровень гормонов, температуру, обмен веществ. Проведенные исследования показали, что хорошо работающие ритмы крайне важны для здоровья человека.

По традиции, церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря - в день кончины основателя Нобелевских премий – Альфреда Нобеля (1833–1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий составит девять миллионов шведских крон или один миллион американских долларов.