 
TOP 10

1 Миллионер Дэн Билзерян показал ВИДЕО стрельбы в Лас-Вегасе с 20 убитыми и 100 ранеными

2 NASA: черную дыру покинул неизвестный гигантский объект

3 "Уничтожающее армии": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

4 "Вы мой мэр!": Андрею Малахову включили отопление после твита Собянину

5 "В прошлые времена стреляли за это!": в Нефтекамске студенту грозит отчисление за участие в митингах Навального

6 Ученые изучили возможность столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Смертельное падение десантника на учениях в Бурятии попало на видео

8 Садальский грубо прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

9 Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

10 Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем ВСУ истратило за три года войны в Донбассе

Новости наших партнеров

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Опубликовано 02.10.17 13:20 Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Церемония награждения пройдет 10 декабря.

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгльлме объявил лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год. Награда присуждена профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за их труд по изучению молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма - клеточных часов.

Как пишет РИА Новости, исследователям удалось открыть секрет "внутренних часов клеток" и показать функционирование такого механизма. По словам ученых, автономные "внутренние часы" нужны для ужшкммт адаптации и подготовки физиологии человека для различных фаз дня. Они контролируют сон, а также уровень гормонов, температуру, обмен веществ. Проведенные исследования показали, что хорошо работающие ритмы крайне важны для здоровья человека.

По традиции, церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря - в день кончины основателя Нобелевских премий – Альфреда Нобеля (1833–1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий составит девять миллионов шведских крон или один миллион американских долларов.
Другие материалы по этой теме

"Кошки - это жидкость!": в США вручили Шнобелевскую премию

СМИ по ошибке похоронили нобелевского лауреата Светлану Алексиевич

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга