"Не всех дурных война убила": депутат Ляшко "расстрелял" авианосец РФ за штурвалом Ми-8 (ВИДЕО)

Скандально известный лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко «расстрелял российский авианосец», сидя за штурвалом в симуляторе вертолета Ми-8.

Народный депутат Украины Олег Ляшко вновь оказался в центре скандала. На этот раз одиозный украинский политик, находясь за штурвалом симулятора вертолета, превратил демонстрацию работы тренировочной программы в политический фарс.

Пилотируя виртуальный Ми-28, Ляшко назвал обнаруженную им группу военных кораблей российскими авианосцами, которые “обстреливали” Грузию. Со словами “За Грузию, за Украину!” народный избранник открыл по судну огонь, после чего похвастался успешным “уничтожением” цели.

“Цель поражена. Российский авианосец ужшкммт потоплен. Чтобы больше ни один враг не приближался к нашим границам”, – заявил политик.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, который выложил скандальное видео на своей странице в Facebook, пожалел украинцев, чьи интересы в парламенты представляют подобные народные избранники.

«Я в ужасе! Мне страшно за украинский народ. Какие же все-таки придурки сидят в парламенте Украины, и какое будущее они могут принести этой стране. Радикализм зашкаливает. Мало того, непонятно, какая ориентация у этого взбесившегося Ляшко, и как его могли посадить за симулятор вертолета МИ-8. И чего только этому идиоту в голову не придет?! Он уже расстреливает «За Украину!», «За Грузию!», российские авианосцы. Знаете, мне хочется сказать: не всех дурных война убила! Простите меня за излишние эмоции, и прошу не относить это в адрес нормальных людей, реально пострадавших на реальной войне, развязанной такими, как Ляшко», — написал Журавко.

Как сообщал Topnews, ранее во время визита на Харьковский завод им. Малышева Ляшко залез в танк, надел танковый шлемафон и заявил, что поедет на Москву «до победы».