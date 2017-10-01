На след убийцы девушки вывело ФОТО, которое она отправила брату за несколько минут до гибели

Со своим убийцей 28-летняя Ольга Емельянова накануне познакомилась в соцсети.

Пропавшая 22 сентября 2017 года жительница башкирского города Салават Ольга Емельянова невольно помогла следствию, указав на виновника своего исчезновения в отправленном сообщению брату.

Девушку силами правоохранительных органов и волонтеров искали несколько дней. А 28 сентября труп Ольги Емельяновой с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесополосе.

Как выяснилось, в день своего внезапного исчезновения девушка отправилась на машине приятеля, с которым накануне познакомилась ужшкммт в соцсети, за город. Во время поездки Ольга отправила своему брату сообщение с фотографией из салона машины, написав, что ее новый знакомый Расим передает ему, что тот «зря не поехал», и приписала: «Меня куда-то везут».

Мужчину, который попал на фото, вскоре задержали и после недолгого допроса он сознался в убийстве Ольги Емельяновой.

Как рассказал Расим С., с Ольгой они поехали кататься на машине по городу, заехали в лесопосадку, где поссорились. В ходе ссоры мужчина взял из багажника веревку и задушил свою новую знакомую, после чего скрылся с места преступления.

Как отмечает "КП", на следующий день после своей гибели Ольга должна была праздновать свой день рождения, которое хотела отпраздновать дома в Салавате. У погибшей остались двое детишек - 10-летний сын и 3-летняя дочь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».