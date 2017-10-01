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Макгрегор назвал условие проведения боя с Нурмагомедовым в России

Опубликовано 01.10.17 13:57 Макгрегор назвал условие проведения боя с Нурмагомедовым в России

Нурмагомедов ранее вызвал Макгрегора на бой 30 декабря в Лас-Вегасе.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал условие проведения поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMAfrenzy.

«Безусловно, бой с Хабибом в России был бы мне интересен. Это будет сумасшедший поединок. Посмотрим, как все сложится. Правда, ему еще нужно уложиться в вес. Я не поеду в такую даль, чтобы узнать, что Нурмагомедов не уложился в вес. Мне нужны гарантии», — заявил Макгрегор.

Напомним, Нурмагомедов в марте не смог провести бой за титул временного ужшкммт чемпиона UFC в легком весе с американцем Тони Фергюсоном из-за проблем со здоровьем, основной причиной которых стала интенсивная сгонка веса.

Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в боксерском бою заявил, что продолжит выступать в MMA.
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