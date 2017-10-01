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Отсидевший 9 лет экс-футболист О. Джей Симпсон вышел на свободу

Опубликовано 01.10.17 13:45 Отсидевший 9 лет экс-футболист О. Джей Симпсон вышел на свободу

В 2008 году суд Лас-Вегаса признал Симпсона виновным в вооружённом ограблении.

Экс-звезда американского футбола и актёр О. Джей Симпсон, отбывавший срок за ограбление, вышел из тюрьмы после помилования, сообщает CNN. Итоговый срок заключение Симпсона составил 9 лет.

«О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы. Теперь он — свободный человек», — заявила пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений штата Невада Брук Кист.

Напомним, в 2008 году суд Лас-Вегаса признал Симпсона виновным в вооружённом ограблении, после того как в 2007 году он в Лас-Вегасе напал на продавца спортивных трофеев, угрожая ему пистолетом и требуя ужшкммт вернуть заработанные им трофеи.

О. Джей Симпсон — один из лучших защитников в истории НФЛ, а также известен как актёр после роли в фильме «Голый пистолет». Стал известен на весь мир благодаря делу 1994 года, когда он был обвинён в убийстве своей экс-жены Николь Браун-Симпсон и её друга Рональда Голдмана. В итоге Симпсон был оправдан уголовным судом, но проиграл гражданский иск.
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