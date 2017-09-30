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В России предложили обложить пошлинами покупки в Интернете дороже €20

Опубликовано 30.09.17 11:35 В России предложили обложить пошлинами покупки в Интернете дороже €20

Беспошлинный порог для купленных товаров в Сети предлагают снизить в 50 раз.

Российские власти собираются взимать с граждан страны пошлины за ввоз личных товаров, стоимость которых превышает 20 евро. Соответствующее предложение содержится в приложении к пояснительной записке проекта федерального бюджета.

Как отмечается в документе, за счет снижения беспошлинного порога власти хотят мобилизовать доходы от обложения таможенными пошлинами такого типа товаров.

К примеру, власти намерены собрать дополнительно 30 млрд ужшкммт руб. в 2018 году и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 годах. Норма вступит в силу 1 июля 2018 года.

Тем самым порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинах снизят в 50 раз.

Сейчас физическое лицо в России без оплаты пошлины может приобрести для личного пользования из-за рубежа посылки стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг в месяц.
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