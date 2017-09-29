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Стало известно, от чего умер основатель Playboy Хью Хефнер

Опубликовано 29.09.17 16:36 Стало известно, от чего умер основатель Playboy Хью Хефнер

Приближенные к Хью Хефнеру источники рассказали СМИ, от чего мог умереть легендарный основатель Playboy.

Источники, приближенные к семье покойного основателя Playboy Хью Хефнера, рассказали, что именно его убило. Они уверены, что легендарный издатель не смог побороть инфекцию, которую подхватил за несколько недель до смерти, сообщает "Россия24" со ссылкой на TMZ.

Хефнеру было уже за 80, у него начались проблемы со спиной. Из-за этого в последние годы основатель Playboy крайне редко появлялся на публике. Последний раз это произошло ужшкммт в мае 2016 года на вечеринке, посвященной награждению очередной девушки года.

В остальном Хефнер проводил большую часть дня лежа. Близкие говорят, что бизнесмен был буквально прикован к кровати. За две недели до смерти издатель подцепил некую инфекцию, характер которой не уточняется.

Якобы родственники Хефнера понимали, что болезнь нетяжелая, однако опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет с ней справиться.

Как сообщал Topnews, Хью Хефнер скончался 27 сентября на 92-м году в своем доме в Лос-Анджелесе. Согласно завещанию основателя Playboy, почти все его состояние будет поделено между детьми бизнесмена: сыновьями Купером, Дэвидом, Марстоном и дочерью Кристи.
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