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Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

Опубликовано 28.09.17 12:04 Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

Пользователи соцсетей осудили вдову основателя Playboy Кристал Хефнер за странное поведение в Facebook в то время, как её муж умирал.

В тот момент, когда все СМИ уже писали о том, что умер Хью Хефнер - основатель мужского журнала Playboy - его 31-летняя жена Кристал репостила статьи в Facebook, пишет "КП".

На протяжении последних суток американская модель практически не вылезала из социальной сети. И пока весь мир скорбел о кончине известного гедониста, его вдова читала статью о сериале "Игра престолов", чем и решила поделиться у себя на странице.

Почти каждые два часа Кристал Хефнер ужшкммт постила новые записи, как если бы не знала о том, что ее муж умирает. Среди опубликованных постов была и статья о свадебных платьях.

В частности, дама рассматривала свадебные платья и публиковала собственные архивные фото в подобном наряде - более чем фривольные (позже, правда, удалила, почитав негативные комментарии, но скриншоты остались).

А в ночь, когда умер Хефнер, его супруга запостила в Facebook видео с веселящимися людьми.

Ранее стало известно в возрасте 91 года скончался основатель медиа-империи Playboy Хью Хефнер. Сообщалось, что известный гедонист умер у себя дома в окружении семьи.
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