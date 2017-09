iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки в Тайване При подзарядке смартфона использовалось оригинальное зарядное устройство. Первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus произошел на острове Тайвань. Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные источники, женщина по фамилии Ву из города Тайчжун купила iPhone 8 Plus на 64 Гб золотого цвета. Это произошло 23 сентября - на следующий день после начала продаж гаджета. Через пять дней смартфон взорвался во время подзарядки. Известно, что на тот момент iPhone 8 Plus индикатор батареи устройства показывал 70% зарядки. Женщина использовала оригинальное зарядное ужшкммт устройство. По словам жительницы Тайваня, "Айфон" взорвался через три минуты после подключения к сети. В результате хлопка задняя панель устройства отделилась от остального корпуса. Твитнуть Другие материалы по этой теме Производство iPhone X может встать из-за нехватки деталей Apple представила три новых iPhone (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров