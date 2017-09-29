Лидер ИГИЛ внезапно "воскрес" и выступил с обращением к соратникам

Однако Госдеп не может подтвердить подлинность новой аудиозаписи аль-Багдади.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) решила заявить о том, что ее лидер Абу-Бакр аль-Багдади жив. Связанное с организацией СМИ опубликовало запись речи, предположительно, произнесенной главарем террористов, пишет "КП" со ссылкой на агентство Associated Press.

«Голос на длящейся 46 минут аудиозаписи звучал очень похоже на предыдущие аудиозаписи лидера ИГ», - сообщает издание.

Однако Государственный департамент США не может подтвердить подлинность новой аудиозаписи, голос на которой предположительно принадлежит Абу Бакру аль-Багдади, отмечает "РГ".

"Мы, безусловно, знаем об ужшкммт этой пленке, на которой якобы записан аль-Багдади. У нас есть те, которые изучат данное дело. Кто-то в американском правительстве изучает эту пленку, пытаясь понять, подлинная ли она. Я не в состоянии подтвердить ее подлинность", - заявила на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Если запись окажется подлинной, то станет окончательно известно, что главарь "ИГ" по-прежнему жив. Ранее Минобороны России заявило об уничтожении боевика. Уточнялось, что российские ВКС в мае нанесли удар по позициям террористов в предместье Ракки. В результате атаки, по данным военного ведомства, был уничтожен аль-Багдади.