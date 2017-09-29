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Эксперты составили рейтинг городов России с худшими дорогами в стране

Опубликовано 29.09.17 11:40 Эксперты составили рейтинг городов России с худшими дорогами в стране

Активисты ОНФ составили ТОП-10 городов России с самыми худшими и лучшими дорогами.

Общероссийский народный фронт определил топ-10 городов с лучшими и худшими дорогами в России, в числе лидеров — Тюмень (1 место), Майкоп (2 место) и Белгород (3 место), среди городов с самыми «убитыми» дорогами оказались Тверь, Орск, наиболее сложной ситуация признана в Махачкале.

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели пресс-конференцию, в ходе которой представили итоги своей работы за 2017 г. Одним из главных итогов работы проекта на данный ужшкммт момент стал составленный активистами ОНФ ТОП-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

Отмечается, что в настоящее время более 1,3 тыс. дорог с карты убитых дорог уже отремонтированы капитально, более 2,5 тыс. дорог включены в планы капремонта на 2017 г. или на них в данное время проводится ремонт, почти 1,2 тыс. – вошли в планы капремонта на 2018 г., на более чем 2,5 тыс. участках проведен ямочный ремонт, на 200 участках к концу 2017 г. будет сделан ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги», до конца 2018 г. – на 64 участках. Дороги, которые на сайте отметили пользователи, но не вошедшие в планы на 2017 г., планируется отремонтировать в 2018 г.

 
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