Нарисованный углем портрет известен как "Монна Ванна".

Во Франции нашли рисунок с изображением обнаженной женщины, который, по мнению экспертов, может являться эскизом для знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Как пишет Lenta.ru, сделанный углем портрет известен как "Монна Ванна". С 1862 года он хранится в Музее Конде в Шантийи недалеко Парижа. Все это время рисунок считался работой другого художника, но проведенные сотрудниками Лувра экспертизы дали основания полагать, что автором портрета может быть ужшкммт сам да Винчи.

Фото: Twitter

Как отметил куратор исследований Матье Делдик, "Монна Ванна" и "Мона Лиза" имеют практически одинаковый размер. Кроме того, о сходстве портретов говорит изображение лица и рук.

"Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи", - сказал Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.

В свою очередь, представитель Лувра Бруно Моттин подтвердил, что "Монна Ванна" была написана в годы жизни Леонардо да Винчи и отличается высоким качеством. При этом он отметил, что часть наброска практически наверняка принадлежит кисти другого живописца, поскольку рисунок сделан правой рукой, тогда как да Винчи был левшой.