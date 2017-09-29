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Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы (ФОТО)

Опубликовано 29.09.17 08:52 Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы (ФОТО)

Нарисованный углем портрет известен как "Монна Ванна".

Во Франции нашли рисунок с изображением обнаженной женщины, который, по мнению экспертов, может являться эскизом для знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Как пишет Lenta.ru, сделанный углем портрет известен как "Монна Ванна". С 1862 года он хранится в Музее Конде в Шантийи недалеко Парижа. Все это время рисунок считался работой другого художника, но проведенные сотрудниками Лувра экспертизы дали основания полагать, что автором портрета может быть ужшкммт сам да Винчи.

Фото: Twitter

Как отметил куратор исследований Матье Делдик, "Монна Ванна" и "Мона Лиза" имеют практически одинаковый размер. Кроме того, о сходстве портретов говорит изображение лица и рук.

"Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи", - сказал Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.

В свою очередь, представитель Лувра Бруно Моттин подтвердил, что "Монна Ванна" была написана в годы жизни Леонардо да Винчи и отличается высоким качеством. При этом он отметил, что часть наброска практически наверняка принадлежит кисти другого живописца, поскольку рисунок сделан правой рукой, тогда как да Винчи был левшой.
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