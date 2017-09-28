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На выходные Гидрометцентр обещает первый снег

Опубликовано 28.09.17 21:00 На выходные Гидрометцентр обещает первый снег

Погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что В ближайшие несколько дней в столице возможен первый мокрый снег — особенно ночью и в утренние часы, передают РИА Новости. Погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность. 

По ее словам, не исключается вероятность первого снега в следующие два дня, когда в столичном регионе прогнозируются осадки. Макарова пояснила, что температура для этого уже ужшкммт достаточно низкая, особенно в ночное время или утром, и если такая температура совпадёт с осадками, возможны первые снежинки, пояснила она. Однако точно спрогнозировать выпадение снега сложно, добавила синоптик.

"Но это ещё не зима — совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно ещё будут периоды потепления", — добавила она.

Примечательно, что директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал совершенно противоположный прогноз, сообщает ТАСС. По его словам, метеоусловий для выпадения снега в Москве в ближайшие дни нет, и в ближайшие ночи возможны осадки, но в виде небольшого дождя.

"В ночь на пятницу местами ожидается небольшой дождь, 4-6 градусов, по области - до 1 градуса тепла. В субботу местами также небольшой дождь, в Москве - 5-7 градусов. Осадки небольшие, снега не ожидается. Погода антициклональная, облака неплотные и осадки совсем небольшие", - сказал Вильфанд.

"Если бы речь шла об установлении временного снежного покрова, если бы снег выпал и продержался хотя бы несколько часов, тогда бы мы об этом обязательно бы предупредили. А тут, даже если предположим, что ночью появится одна-две снежинки, их даже никто не заметит. Условий для снега не видно", - отметил метеоролог.
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