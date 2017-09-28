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Илон Маск смоделировал полет землян на SpaceX на Марс

Опубликовано 28.09.17 19:52 Илон Маск смоделировал полет землян на SpaceX на Марс

В нескольких коротких роликах Маск показал, как корабль стартует с поверхности Земли, летит в космосе и приземляется на Марс.

Основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором смоделирован "полет" межпланетного космического корабля и его полет на Марс.

В нескольких коротких роликах Маск показал, как корабль стартует с поверхности Земли, летит в космосе и приземляется на Марс. На кадрах также можно увидеть приблизительный внешний вид корабля. Помимо прочего записи демонстрируют, сколько километров от Земли прошел корабль, как он миновал Луну, на какой скорости ужшкммт летит и как плывет по бескрайнему космосу. Когда судно приближается к Марсу, внизу экрана пишет температуру, с которой корабль входит в атмосферу. Далее происходит посадка и экспедиция вступает на марсианские земли.

"Моделирование того, как будет работать межпланетный космический корабль SpaceX и конструкция Rocket. Выпустят новую версию в пятницу Днем в Мак-Аделаида. Некоторые аспекты нового дизайна и его применения будут неожиданными", - подписал ролики Маск.

 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Также показаны кадры, как колонизаторы взлетают с Земли с помощью блочного ускорителя, после чего космический корабль остается на так называемой парковочной станции на орбите Земли в ожидании топлива. Тем временем ускоритель спускается на Землю в автоматическом режиме, чтобы забрать танкер с топливом. Затем ускоритель с танкером поднимается к космическому кораблю и производят дозаправку. Далее танкер возвращается на Землю, а корабль берет курс на Красную планету. Некоторое время спустя он раскрывает солнечные батареи, чтобы начать работу на солнечной энергии.
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