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Путин прибыл в Турцию с визитом

Опубликовано 28.09.17 19:16 Путин прибыл в Турцию с визитом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведёт рабочую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страны активно взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности и «по всем этим вопросам будет проведена сверка часов». Песков также сообщил, что одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии. При этом он подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет ужшкммт исключительно прагматические цели. 

"Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов. Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена "сверка часов", - сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Турецкий лидер также сообщил на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber, что сирийский вопрос вновь будет в повестке дня. "В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе", - отметил Эрдоган.
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