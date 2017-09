Поклонники известного голливудского актера Тома Круза, поподробнее изучив фильм с его участием "Операция "Валькирия", обвинили своего кумира в использовании накладок на ягодицы.

В ответ на такие заявления Круз заявил, что удивлен вниманием фанатов к своей пятой точке.

"На съемках "Операции "Валькирия" не было никаких искусственных накладок... У меня все натуральное. Никаких накладок. Это я. В фильме я показываю свои собственные ягодицы. Да, пусть все это знают – это мой ужшкммт зад",- добавил он в ходе пресс-конференции по поводу его нового фильма "Сделано в Америке". Круза цитирует "Комсомольская правда".

Пикантный момент, на котором можно увидеть необычный размер ягодиц, длится в кадре всего несколько секунд, но поклонникам хватило и этого для того, чтобы сравнить увиденное с реальными размерами.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe