СМИ назвали восемь возможных преемников Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев может уйти со своего поста после выборов президента в марте 2018 года или даже в ближайшее время, уверены СМИ.

Российское правительство уже активно готовится к президентским выборам 2018 года. Как пишет "Газета.ру", часть сотрудников аппарата Дмитрия Медведева ищет варианты дальнейшего трудоустройства. По данным издания, их ждут места в руководстве и советах директоров госкорпораций, компаний с госучастием и крупных госучреждений, должности в международных организациях.

Среди тех, кто не рассчитывает на продолжение работы в правительстве, называют руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и нескольких его сотрудников, министра труда Максима Топилина, министра ужшкммт здравоохранения Веронику Скворцову, вице-премьеров Ольгу Голодец и Аркадия Дворковича.

Неизвестны перспективы самого Медведева. Владимир Путин, если пойдет на выборы и станет президентом, вполне может оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, чтобы сохранить текущий статус-кво и не усиливать какую-либо из властных групп. Вместо этого будет кардинально обновлен министерский корпус, пишет издание.

Если же понадобится другой премьер, кабинет министров возглавит политический «тяжеловес» - например, вице-премьер Игорь Шувалов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также помощник президента Андрей Белоусов.

Если же рассматривать заданный Кремлем тренд на омоложение кадров, источники не исключают назначения премьером главы Минэкономразвития Максима Орешкина или даже главы Сбербанка Германа Грефа. В «шорт-листе» издания потенциальными кандидатами в премьеры значатся также мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и спикер Госдумы Вячеслав Володин.