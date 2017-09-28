"Вон оно, зло": рэпер Oxxxymiron снимется в экранизации романа Пелевина

Рэпер Oxxymiron (Мирон Федоров) сыграет в экранизации романа Виктора Пелевина "Empire V" главного антагониста Митру. Об этом сам рэпер написал в своем Twitter.
"Лавры Айс Кьюба не дают мне покоя, поэтому в следующем году полезу в большое кино", - написал он.
Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил и режиссер картины Виктор Гинзбург, ранее снявший фильм по другому роману Пелевина "Generation П". По его словам, ему для фильма "нужно ужшкммт было найти настоящее зло - и я его нашел". Главную роль в фильме сыграет Павел Табаков.
Премьера фильма запланирована на ноябрь следующего года. Фантастический роман Empire V рассказывает о жизни вампиров в современной культуре. Он был издан в 2006 году.
Рэпер Оксимирон (он же Мирон Фёдоров) сыграет роль главного злодея в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V. Фёдорову достанется роль Митры, уточняет Лайф.
Митра — главный антагонист картины. В романе он описывается как "худощавый молодой парень с острым взглядом".
"В нём было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели", — пишет о герое Пелевин.
Oxxymiron стал широко известен не интересующейся рэпом аудитории после баттла с Гнойным, который привлек рекордное внимание российских СМИ.