"Вон оно, зло": рэпер Oxxxymiron снимется в экранизации романа Пелевина

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) сыграет роль главного антагониста в экранизации романа Виктора Пелевина.

Рэпер Oxxymiron (Мирон Федоров) сыграет в экранизации романа Виктора Пелевина "Empire V" главного антагониста Митру. Об этом сам рэпер написал в своем Twitter.

"Лавры Айс Кьюба не дают мне покоя, поэтому в следующем году полезу в большое кино", - написал он.

Ребзя, еще новости. Лавры Айс Кьюба не дают мне покоя, поэтому в следующем году полезу в большое кино: https://t.co/8lNjl5HHjH — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 27 сентября 2017 г.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил и режиссер картины Виктор Гинзбург, ранее снявший фильм по другому роману Пелевина "Generation П". По его словам, ему для фильма "нужно ужшкммт было найти настоящее зло - и я его нашел". Главную роль в фильме сыграет Павел Табаков.

Премьера фильма запланирована на ноябрь следующего года. Фантастический роман Empire V рассказывает о жизни вампиров в современной культуре. Он был издан в 2006 году.

Рэпер Оксимирон (он же Мирон Фёдоров) сыграет роль главного злодея в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V. Фёдорову достанется роль Митры, уточняет Лайф.

Митра — главный антагонист картины. В романе он описывается как "худощавый молодой парень с острым взглядом".

"В нём было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом: он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели", — пишет о герое Пелевин.

Oxxymiron стал широко известен не интересующейся рэпом аудитории после баттла с Гнойным, который привлек рекордное внимание российских СМИ.