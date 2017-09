Американский президент Дональд Трамп после переговоров с испанским премьер-министром Мариано Рахоем назвал его президентом и неверно написал его имя.

"Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима", - сказано в сообщении президента США в его Twitter.

It was an honor to welcome President @MarianoraJoy of Spain. Thank you for standing w/ us in our efforts to isolate the brutal #NoKo regime. pic.twitter.com/43U4T34JgF