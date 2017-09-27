 
TOP 10

1 В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

2 СМИ: краснодарские людоеды пытались поставлять мясо в рестораны

3 Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

4 На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

5 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

6 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

7 Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

8 На западе Украины жители села избили приехавших в лес грибников

9 Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

10 Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен

Новости наших партнеров

Twitter удвоил лимит знаков в сообщении

Опубликовано 27.09.17 15:30 Twitter удвоил лимит знаков в сообщении

Соцсеть коротких сообщений Twitter увеличила лимит знаков в одном сообщении.

В Twitter совершили мини-революцию: увеличили количество вмещаемых в одном твите символов со 140 до 280. За прошедшие 11 лет это первое нововведение, связанное с лимитом сообщений, пишет "РГ".

Как уточнили сами разработчики, на проблемы, связанные с ограничения количества знаков, обычно жаловались англоязычные пользователи.

"Иногда мне приходится удалять слово, которое передает важный смысл или эмоцию, либо я вообще не отправляю свой твит. Запись на японском вмещает ужшкммт в одном твите больше информации, чем на английском, испанском, португальском или французском. Мы хотим, чтобы любой пользователь легко проявлял себя в Twitter", - пояснила в своем блоге менеджер по продуктам Twitter Алиса Розен.

Она уточнила, что увеличение лимита не коснется японского, китайского и корейского языков.

«Мы видим, что небольшой процент твитов на японском языке состоит из 140 символов (всего 0,4%). Но на английском языке процент твитов с 140 символами гораздо выше (9%)»,— пояснили в Twitter. Пока точно не известно, станет ли обновление доступно для всех пользователей, отмечает "Коммерсантъ".
Другие материалы по этой теме

Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

Хакеры вскрыли Twitter вдовы Беннингтона и поглумились над гибелью музыканта

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга