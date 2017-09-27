Twitter удвоил лимит знаков в сообщении

Соцсеть коротких сообщений Twitter увеличила лимит знаков в одном сообщении.

В Twitter совершили мини-революцию: увеличили количество вмещаемых в одном твите символов со 140 до 280. За прошедшие 11 лет это первое нововведение, связанное с лимитом сообщений, пишет "РГ".

Как уточнили сами разработчики, на проблемы, связанные с ограничения количества знаков, обычно жаловались англоязычные пользователи.

"Иногда мне приходится удалять слово, которое передает важный смысл или эмоцию, либо я вообще не отправляю свой твит. Запись на японском вмещает ужшкммт в одном твите больше информации, чем на английском, испанском, португальском или французском. Мы хотим, чтобы любой пользователь легко проявлял себя в Twitter", - пояснила в своем блоге менеджер по продуктам Twitter Алиса Розен.

Она уточнила, что увеличение лимита не коснется японского, китайского и корейского языков.

«Мы видим, что небольшой процент твитов на японском языке состоит из 140 символов (всего 0,4%). Но на английском языке процент твитов с 140 символами гораздо выше (9%)»,— пояснили в Twitter. Пока точно не известно, станет ли обновление доступно для всех пользователей, отмечает "Коммерсантъ".