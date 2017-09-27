 
TOP 10

1 Названа причина смерти актрисы Натальи Юнниковой

2 "Кубанские каннибалы" любили собак и называли друг друга "зайка" и "котенок"

3 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

4 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

5 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

6 "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче ЛЧ

7 В Сирии погибли еще двое российских военных (ФОТО)

8 Спецслужбы установили организатора "телефонной атаки" на города России

9 Федеральный канал рассказал о том, что Земля - плоская

10 Дочь Алексея Панина опубликовала ВИДЕО с пьяным отцом

Новости наших партнеров

Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

Опубликовано 26.09.17 22:18 Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

Глава нижегородского региона ушел в отставку по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отмечается, глава региона ушел в отставку по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее во вторник стало известно, что Путин подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область ужшкммт с 2005 года. В 2014 году на выборах губернатора он набрал 86 процентов голосов.
Глеб Никитин родился в 1977 году. С 2004 по 2012 год он работал в Росимуществе, при этом с декабря 2011-го исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2012 году его назначили заместителем министра промышленности и торговли, а в 2013 он стал первым замглавы Минпромторга.
Другие материалы по этой теме

Путин освободил от должности главкома ВКС Бондарева

Путин наградил нижегородского губернатора орденом и отправил в отставку

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга