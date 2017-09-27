Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

Глава нижегородского региона ушел в отставку по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отмечается, глава региона ушел в отставку по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее во вторник стало известно, что Путин подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область ужшкммт с 2005 года. В 2014 году на выборах губернатора он набрал 86 процентов голосов.

Глеб Никитин родился в 1977 году. С 2004 по 2012 год он работал в Росимуществе, при этом с декабря 2011-го исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2012 году его назначили заместителем министра промышленности и торговли, а в 2013 он стал первым замглавы Минпромторга.