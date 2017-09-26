 
TOP 10

1 Названа причина смерти актрисы Натальи Юнниковой

2 "Кубанские каннибалы" любили собак и называли друг друга "зайка" и "котенок"

3 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

4 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

5 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

6 В Сирии погибли еще двое российских военных (ФОТО)

7 43 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" не могут вылететь домой

8 Спецслужбы установили организатора "телефонной атаки" на города России

9 Федеральный канал рассказал о том, что Земля - плоская

10 В небе над Лондоном засняли НЛО - "десант с Нибиру"

Новости наших партнеров

Против Павла Дурова возбуждено уголовное дело

Опубликовано 26.09.17 21:51 Против Павла Дурова возбуждено уголовное дело

Создатель сервиса Telegram прокомментировал данное известие.

Власти Ирана инициировали уголовное дело в отношении создателя мессенджера Telegram, сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, мессенджер используют боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). Также в Иране обеспокоены популярностью Telegram среди распространителей наркотиков и порнографии, а также торговцев людьми.

Примечательно, что пока неизвестно каким образом власти намерены привлечь Дурова к ответственности, ведь он не проживает на территории Ирана.

В свою очередь Дуров, комментируя ужшкммт уголовное дело против себя, заявил, что был удивлен, когда узнал об этом. Он считает, что реальная причина враждебного настроя иранского правительства кроется в другом.

"Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter.

Позднее основатель Telegram привел статистику по блокировкам незаконного контента. "Только что проверил у нашей команды модераторов: они каждый день блокируют более тысячи каналов, ботов или чатов с порнографией или террористическим контентом в Иране", - написал он.

Напомним, Павла Дурова неоднократно обвиняли в том, что в созданном им мессенджере беспрепятственно общаются террористы. В конце июня ФСБ заявила, что организаторы теракта в петербургском метро использовали Telegram при подготовке взрыва.
Другие материалы по этой теме

"Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы

СМИ нашли доказательства, что Дуров-страший симпатизировал жене топ-менеджера "ВКонтакте" (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга