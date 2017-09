Против Павла Дурова возбуждено уголовное дело Создатель сервиса Telegram прокомментировал данное известие. Власти Ирана инициировали уголовное дело в отношении создателя мессенджера Telegram, сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA. Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, мессенджер используют боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). Также в Иране обеспокоены популярностью Telegram среди распространителей наркотиков и порнографии, а также торговцев людьми. Примечательно, что пока неизвестно каким образом власти намерены привлечь Дурова к ответственности, ведь он не проживает на территории Ирана. В свою очередь Дуров, комментируя ужшкммт уголовное дело против себя, заявил, что был удивлен, когда узнал об этом. Он считает, что реальная причина враждебного настроя иранского правительства кроется в другом. "Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter. I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г. Позднее основатель Telegram привел статистику по блокировкам незаконного контента. "Только что проверил у нашей команды модераторов: они каждый день блокируют более тысячи каналов, ботов или чатов с порнографией или террористическим контентом в Иране", - написал он. I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г. Напомним, Павла Дурова неоднократно обвиняли в том, что в созданном им мессенджере беспрепятственно общаются террористы. В конце июня ФСБ заявила, что организаторы теракта в петербургском метро использовали Telegram при подготовке взрыва. Твитнуть Другие материалы по этой теме "Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы СМИ нашли доказательства, что Дуров-страший симпатизировал жене топ-менеджера "ВКонтакте" (ФОТО) Новости наших партнеров