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Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

Опубликовано 26.09.17 10:05 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

Павел Терешин получил ножевые ранения во время драки в городе Сиде.

Житель Екатеринбурга Павел Терешин получил ножевые ранения в ходе массовой драки, произошедшей в турецкой провинции Анталья.

Как пишет Ura.ru, все произошло в ночь на воскресенье, 24 сентября, на курорте Сиде. По словам самого пострадавшего, он гулял по городу вместе с пятью знакомыми. Во время прогулки компания заметила турецких мужчин, беседовавших с русскоговорящими девушками. Услышав родной язык, туристы решили поздороваться.

"Насколько я понял, турки посчитали, что мы хотим увести ужшкммт их девушек. Но это полный бред, мы шли со своими женами", - сказал 31-летний Павел Терешин.

Фото: Павел Терешин

В результате между турками и россиянами произошла перепалка, переросшая в потасовку. В ходе драки один из местных жителей накинулся на Терешина с ножом, ранив его. Турист был доставлен в больницу, где ему наложили в общей сложности 30 швов. При этом, по словам пострадавшего, его приятели отделались ушибами.

Прибывшие на место инцидента правоохранители посоветовали россиянам не писать заявление о нападении из-за того, что этот документ будет долго рассматриваться. При этом стражи правопорядка заполнили некоторые бумаги, которые Терешин не стал подписывать.

Ранее TopNews писал о массовой драке между российскими туристами и сотрудниками одного из турецких отелей.
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