 
TOP 10

1 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

2 Автобус попал в ДТП на Кубани: погибли 7 человек (ВИДЕО)

3 Эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

4 СМИ рассказали о крупнейшей в истории Минобороны взятке

5 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

6 Лихач на "Мерседесе" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

7 На побережье Филиппин нашли 10-метровую тушу странного морского животного

8 "Калашников" показал ВИДЕО испытаний первого в России летающего мотоцикла

9 Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

10 Дипломаты РФ прокомментировали появление в США пособия по войне с Россией

Новости наших партнеров

Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

Опубликовано 26.09.17 08:58 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

По утверждению администрации гостиницы, конфликт разгорелся из-за агрессивного поведения россиян.

В минувшую субботу, 23 сентября, в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel в турецкой Анталье произошла массовая драка туристов с сотрудниками гостиницы.

По словам представителей администрации отеля, драку спровоцировало агрессивное поведение россиян: якобы они стали нецензурно ругаться на работников и стали применять в их отношении них физическую силу. 

Однако СМИ сообщает, что поводом для драки стал отказ бармена обслужить российских гостей, после чего ужшкммт туристы попытались составить жалобу на бармена, но завязалась драка с сотрудниками гостиницы, пишет "Рен-ТВ"

На опубликованном в Сети видео запечатлена сама драка, однако по этим кадрам сложно понять ее причину. Также видно, что изначально перепалка происходила на улице, а затем выяснение отношений переместилось в здание отеля. 
Другие материалы по этой теме

Видео драки, в которой погиб блогер Думкин, появилось в Сети

Украинские футбольные фанаты устроили драку в Мариуполе из-за российского флага

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга