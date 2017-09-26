Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

По утверждению администрации гостиницы, конфликт разгорелся из-за агрессивного поведения россиян.

В минувшую субботу, 23 сентября, в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel в турецкой Анталье произошла массовая драка туристов с сотрудниками гостиницы.

По словам представителей администрации отеля, драку спровоцировало агрессивное поведение россиян: якобы они стали нецензурно ругаться на работников и стали применять в их отношении них физическую силу.

Однако СМИ сообщает, что поводом для драки стал отказ бармена обслужить российских гостей, после чего ужшкммт туристы попытались составить жалобу на бармена, но завязалась драка с сотрудниками гостиницы, пишет "Рен-ТВ".

На опубликованном в Сети видео запечатлена сама драка, однако по этим кадрам сложно понять ее причину. Также видно, что изначально перепалка происходила на улице, а затем выяснение отношений переместилось в здание отеля.