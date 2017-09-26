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"Калашников" показал ВИДЕО испытаний первого в России летающего мотоцикла

Опубликовано 26.09.17 09:50 "Калашников" показал ВИДЕО испытаний первого в России летающего мотоцикла

Концерн «Калашников» представило действующий прототип летающего пассажирского транспортного средства.

В концерне "Калашников" прошли первые летные испытания одноместного летательного аппарата, сделанного в виде мультикоптера. Видеозапись полета, продолжавшегося около одной минуты, опубликована на официальном сайте компании. Как говорится в аннотации к видеоролику, в воздух летательный аппарат поднялся в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова.

Как передает "РГ- русское оружие", аппарат оснащен восьмью пропеллерами, расположенными по бокам "летающего мотоцикла". Питание производится от аккумулятора, расположенного позади пилота. Конструкция способна поднимать ужшкммт в воздух одного человека.

В демонстрационном ролике оператор машины сел на нее верхом, как на мотоцикл, после чего аппарат поднялся над поверхностью земли и пролетел в разных направлениях несколько десятков метров. Управлять воздушным судном в полете удается за счет изменения угла наклона мультикоптера при помощи джойстиков управления.
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