Лихач на "Мерседесе" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

В центре Москвы черный Mercedes-Benz S класса с правительственными номерами насмерть сбил инспектора ДПС - сотрудники ГИБДД сами скрутили "мигалку" с машины.

Сотрудника столичной Госавтоинспекции сбил насмерть легковой автомобиль в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, инцидент произошёл вечером в понедельник на Новом Арбате. Автомобиль "Мерседес", двигаясь на большой скорости, сбил сотрудника ГАИ насмерть.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили эту информацию. По их данным, ДТП произошло 25 сентября около 22:00 на улице Новый Арбат.

В центре Москвы черный Mercedes-Benz S класса насмерть сбил инспектора ГИБДДhttps://t.co/vShzjT2Fhm — RTVI (@RTVi) 25 сентября 2017 г.

Как учтоняет телеграм-канал Mash, аварию устроил "Мерседес" с номерами "АМР" и мигалкой. По оценкам очевидцев, машина неслась ужшкммт со скоростью порядка 120 километров в час.

"Водитель АМРа объезжал пробку по выделенке и летел по Новому Арбату на скорости порядка 120-140 километров в час. Сотрудник ГИБДД в этот момент специально стоял на разделе - ловил таких вот уродов", - сообщают очевидцы.

С их слов, "Мерседес" отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров. Перед столкновением водитель даже не тормозил - тормозного пути на месте просто нет.

Погибший полицейский - старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв. В момент трагедии мимо проезжала скорая - везла ребёнка в больницу. Водитель остановился и врачи пытались спасти Грачёва. Но от полученных травм он умер мгновенно.

Телеграм-канал Mash утверждает, что «Мерседес» закреплен за воинской частью 44710. «Это спецгараж. Тачки только для сопровождения самых крутых россиян», — говорится в сообщении. По данным этого источника, "на помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах, ребята показали некие корочки, после чего водителя даже не стали оформлять".

"Газета.ру" со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что после столкновения неизвестный демонтировал с машины оба номерных знака. Корреспондент RTVi сообщает, что также "скрутили мигалку". Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что номера "Мерседеса" закреплены за ФСБ (возможно, за разными машинами).

Наш корреспондент передает с Нового Арбата: с машины, сбившей гаишника, уже скрутили мигалку и номера АМР pic.twitter.com/pwXsxQjIUS — RTVI (@RTVi) 25 сентября 2017 г.

По подсчетам корреспондента «Газеты.Ru», менее чем через час после аварии там оказались шесть автомобилей ДПС и еще две другие полицейские машины. Также на место аварии прибыл неизвестный мужчина в штатском, судя по поведению сотрудников полиции, это высокопоставленный представитель силовых структур.

По данным из открытых источников, номер А896МР97 закреплен за ФСБ России, однако кто конкретно им пользуется, неизвестно — ведомство еще не успело прокомментировать ситуацию. Никакой официальной информации по факту аварии не дали и в столичной полиции.