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В Госдепе и Белом доме опровергли объявление войны КНДР

Опубликовано 25.09.17 21:56 В Госдепе и Белом доме опровергли объявление войны КНДР

В Госдуме РФ также ответили на заявление КНДР об объявленной войне со стороны США.

В Госдепе и в Белом доме опровергли заявление Пхеньяна о том, что США объявили войну КНДР, сообщают РИА Новости

«США не объявляли войну Северной Корее», — заявил представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Катина Адамс, добавив, что американская сторона продолжает добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон не объявлял войну Северной Корее, а подобные заявлены абсурдны. 

В Госдуме РФ также ответили на заявление КНДР об объявленной войне со стороны США. Так, член комитета Госдумы по ужшкммт международным делам Антон Морозов отметил, что США специально провоцируют КНДР на заявления, поскольку Америке выгодно обострение ситуации на Корейском полуострове.

Ранее TopNews писал, что глава КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что президент США Дональд Трамп объявил стране войну. Теперь КНДР заявляет о том, что оставляет за собой право на ответные меры, в том числе сбивать американские бомбардировщики вне воздушного пространства КНДР.

В ООН призвали к политическому решению кризиса вокруг КНДР после заявлений северокорейского министра. Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему Северной Кореи с помощью диалога. 
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