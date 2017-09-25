Песков подтвердил, что в Кремле начали мониторить Telegram-каналы

Ранее СМИ узнали, что о мониторинге Telegram-каналов для Путина со стороны ФСБ и других силовых структур.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле мониторят основные Telegram-каналы, но преувеличивать их содержательное качество не стоит, передает «Газета.Ru».

«Мы в Кремле мониторим содержание основных каналов (в Telegram), хотя их очень много, и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы», — заявил он.

"Наверное, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, но и в то же время нельзя, скажем так, абстрагироваться от их существования", - заметил ужшкммт пресс-секретарь главы государства. Его цитирует "РГ".

Ранее «Ведомости» выяснили, что пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера Telegram.

По данным ведомственных пресс-служб, мониторят телеграм-каналы, в том числе и анонимные, в МВД, ФСБ и Минобороны.

Генпрокуратура не включает их в мониторинг, но это не значит, что она их не видит, поясняет официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной: «Генпрокуратура – продвинутый орган, мы были одними из первых, кто завел официальный телеграм-канал».

В МИДе заявили, что осуществляют ежедневный мониторинг в том числе блогов и соцсетей и «все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству министерства».

В Минюсте используется информационно-аналитическая система, которая мониторит «телеграм-каналы, в том числе и анонимные, с упоминанием Минюста России и его деятельности».

Из государственных органов свои официальные телеграм-каналы есть пока только у МИДа, Федерального агентства по делам молодежи, Минкавказа, ФАС, Пенсионного фонда и Генпрокуратуры.

Большинство опрошенных федеральных чиновников телеграм-каналы читают, но не для работы, а из интереса, признаются они. Конкретных каналов они не называют, лишь один министр анонимно признается, что читает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник Дамаска», «16 негритят».