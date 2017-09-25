 
TOP 10

1 В Краснодаре задержана семья каннибалов, убившая 30 человек

2 ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

3 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

4 Момент падения самолета на авиашоу в Италии сняли на ВИДЕО

5 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

6 Странное ругательство Ким Чен Ына заставило американцев открыть словарь

7 Спутник NASA заснял странный объект с крыльями возле Солнца (ФОТО)

8 Беда придет с двух сторон: "палестинский Нострадамус" предрек скорую гибель США

9 Археологи выяснили технологию строительства египетских пирамид

10 В Ингушетии нашли тело террориста Доку Умарова

Новости наших партнеров

Песков подтвердил, что в Кремле начали мониторить Telegram-каналы

Опубликовано 25.09.17 15:14 Песков подтвердил, что в Кремле начали мониторить Telegram-каналы

Ранее СМИ узнали, что о мониторинге Telegram-каналов для Путина со стороны ФСБ и других силовых структур.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле мониторят основные Telegram-каналы, но преувеличивать их содержательное качество не стоит, передает «Газета.Ru».

«Мы в Кремле мониторим содержание основных каналов (в Telegram), хотя их очень много, и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы», — заявил он.

"Наверное, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, но и в то же время нельзя, скажем так, абстрагироваться от их существования", - заметил ужшкммт пресс-секретарь главы государства. Его цитирует "РГ".

Ранее «Ведомости» выяснили, что пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера Telegram.

По данным ведомственных пресс-служб, мониторят телеграм-каналы, в том числе и анонимные, в МВД, ФСБ и Минобороны.

Генпрокуратура не включает их в мониторинг, но это не значит, что она их не видит, поясняет официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной: «Генпрокуратура – продвинутый орган, мы были одними из первых, кто завел официальный телеграм-канал».

В МИДе заявили, что осуществляют ежедневный мониторинг в том числе блогов и соцсетей и «все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству министерства».

В Минюсте используется информационно-аналитическая система, которая мониторит «телеграм-каналы, в том числе и анонимные, с упоминанием Минюста России и его деятельности».

Из государственных органов свои официальные телеграм-каналы есть пока только у МИДа, Федерального агентства по делам молодежи, Минкавказа, ФАС, Пенсионного фонда и Генпрокуратуры.

Большинство опрошенных федеральных чиновников телеграм-каналы читают, но не для работы, а из интереса, признаются они. Конкретных каналов они не называют, лишь один министр анонимно признается, что читает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник Дамаска», «16 негритят».
Другие материалы по этой теме

Гудков рассказал о победе на выборах в Москве

МИД России создал набор стикеров для Telegram

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга