"ВИМ-Авиа" по угрозой краха: могут пострадать 100 тыс. пассажиров

В Домодедово уже отказались обслуживать самолеты «ВИМ-Авиа» в долг.

У компании «ВИМ-Авиа» нет денег на авиатопливо и аэропортовое обслуживание. Ее кредиторы оплатили полеты до полудня 25 сентября, сообщает "Дождь" со ссылкой на The Bell.

Авиакомпания зарегистрирована в Татарстане. По словам источников издания, средства «ВИМ-Авиа» предоставили структуры, близкие к правительству республики — «Татнефть», само правительство и близкий к нему банк «Зенит».

Компания 21 сентября обратилась за помощью к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Она попросила госгарантий по кредитам. Ее запрос был передан в Минтранс для «формирования предложений», которые могут быть ужшкммт представлены в понедельник.

Источники, знакомые с позицией регуляторов, сообщают, что при лучшем сценарии авиакомпания сможет прожить максимум до середины октября, при худшем — до конца сентября. Это при том, что на ближайшие месяцы «ВИМ-Авиа» продала около 100 тысяч билетов, отмечает BFM.

Перевозчик отменил или задержал на неопределенный срок свыше десятка рейсов, сообщил Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

В ближайшие дни проблема может усугубиться. Базовый аэропорт «ВИМ-авиа» — «Домодедово» — отказался дальше обслуживать компанию в долг. Прежде всего речь идет о заправке топливом, пишут "Ведомости".

Обслуживание рейсов в пятницу - субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть». Но топливо предоставляется только по понедельник. Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств на текущую деятельность ей не хватает.

«ВИМ-авиа» должна аэропорту около 500 млн руб.