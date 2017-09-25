Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

Прадип Субраманиан скончался от удара, полученного от видеоблогера Стивена Лима.

Выставочный поединок между президентом Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма Прадипом Субраманианом и сингапурским местным видеоблогером Стивеном Лимом закончился трагедией.

Бой по правилам муай-тай прошел в рамках турнира Азиатского бойцовского чемпионата (AFC). Изначально планировалось, что Лим проведет выставочный бой против совсем другого соперника - певца Сильвестра Сима, но тот отказался от участия в турнире из-за проблем со страховкой.

Судья остановил поединок во втором ужшкммт раунде из-за того, что Субраманиану стало плохо на ринге. После того Лиму была присуждена победа техническим нокаутом, а его соперник был срочно отправлен в госпиталь, где он и скончался около 21:00 субботы по местному времени. Точные причины смерти бодибилдера не раскрываются, пишет "Чемпионат.com".