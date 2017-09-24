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Ученые рассказали, как инопланетяне общаются между собой

Опубликовано 24.09.17 14:30 Ученые рассказали, как инопланетяне общаются между собой

Исследователи считают, что инопланетяне могут общаться между собой не только звуками.

Представители внеземных цивилизаций могут контактировать друг с другом не только при помощи звуков, заявили ученые. Как предполагают эксперты, если атмосфера на родной планете пришельцев разряжена, то голоса им просто не нужны.

По мнению исследователей, представления жителей Земли, о том, что инопланетяне выглядят подобно героям многих фантастических фильмов, скорее всего ошибочны. Ученые уверены, что наличие ужшкммт слуха и зрения у людей не говорит о том, что подобное строение тела непременно должно быть у представителей иных внеземных цивиллизаций.

Пришельцы могут иметь совершенно иной вид, нежели представляют себе люди. Возможно у инопланетян нет ушей и глаз, они не способны видеть или слышать. Никто не исключает совершенно иного, не понятного современному человеку способа передачи информации и общения. Для того, чтобы контактировать друг с другом пришельцы могут применять специфические органы, которых нет у человеческой расы. Или же они могут улавливать радио- и электромагнитные сигналы, считают уфологи. 

Кроме того, некоторые ученые выдвинули теорию о том, что инопланетяне из-за отсутствия коммуникации в космосе на значительном расстоянии для передачи сигналов и общения между собой могут использовать самую яркую звезду Солнечной системы - Солнце. По словам специалистов, Солнце имеет достаточную мощность для установления хорошей связи во все стороны на три тысячи световых лет. Кроме того, ученым уже удавалось улавливать подобные странные человеку сигналы, отмечает "Вечерняя Москва" со ссылкой на The Sun.

Как уже сообщал Topnews, недавно уфлоги всего мира наблюдали большое количество НЛО вокруг Солнца в момент крупных вспышек на светиле.
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