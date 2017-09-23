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На YouTube попало ВИДЕО мега-взрыва на Рязанской ГРЭС

Опубликовано 23.09.17 15:42 На YouTube попало ВИДЕО мега-взрыва на Рязанской ГРЭС

Огненный шар от взрыва на Рязанской ГРЭС в городе Новомичуринске по свидетельствам очевидцев, которые выложили видео на Ютуб, был похож на "ядерный гриб".

В ночь на субботу 23 сентября на Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Не смотря на разрушительную силу мощного взрыва, видео которого уже появилось в Сети, возгорания в турбинном цехе не последовало.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как над зданием поднимается огромный огненный шар, превращающийся в облако из медленно оседающих ужшкммт горящих обломков. По свидетельству очевидцев сам взрыв напоминал "ядерный гриб".

YouTube ВИДЕО: мега-взрыв на Рязанской ГРЭС попал в объективы камер наблюдения

По данным Минэнерго РФ, инцидент не повлиял на работу станции, она работает в штатном режиме.

В результате взрыва пострадали два человека. На данный момент один пострадавший находится в районной больнице, он получил ожоги 20 процентов тела. Другой после оказания помощи отпущен домой, сообщают "Вести".

Технологический процесс на ГРЭС не нарушен, добавил он. Обстоятельства ЧП выясняются.

СУ СКР по Рязанской области инициировал доследственную проверку по факту взрыва.
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