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Продажи iPhone 8 провалились во всех странах - Apple за неделю потеряла $43 млрд

Опубликовано 23.09.17 12:34 Продажи iPhone 8 провалились во всех странах - Apple за неделю потеряла $43 млрд

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали 22 сентября и уже поставили отрицательный рекорд.

В первый день продаж в Лондоне было только семь покупателей. В Сиднее купить новый смартфон пожелали 30 человек, в Сингапуре – 50. Впервые за несколько лет существования компании Apple фанаты не выстраиваются в очереди за новым iPhone 8, сообщает "Звезда" со ссылкой на Financial Times и данные биржи NASDAQ.

Эксперты связывают низкий интерес к модели с тем, что iPhone 8 почти ничем не отличается от предшественника. В России новые смартфоны появятся в продаже 29 сентября.

За последнюю ужшкммт неделю капитализация Apple снизилась на рекордные $43 млрд, это наименьший показатель рыночной стоимости компании за последние 17 месяцев, пишет РБК.

Как отмечает издание, стоимость акций Apple в последний день рабочей недели снизилась на 1,5%. За последние пять дней их цена упала более чем на 5,2%. Это самое существенное снижение стоимости акций компании на бирже с апреля 2016 года.
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